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РФ заинтересована поставлять в Турцию СПГ, готова инвестировать в ее газовый рынок

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) и заявила о готовности к совместным инвестициям в развитие газового рынка Турции, сообщается в протоколе по итогам межправительственной комиссии РФ и Турции, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса".

Стороны отметили стабильность поставок российской нефти в Турцию. В документе говорится о сотрудничестве компаний двух стран по торговле нефтепродуктами, а также производстве и распространении смазочных материалов.

Стороны готовы поощрять проекты и возможности сотрудничества своих нефтяных компаний, включая совместные проекты в третьих странах. Говорилось и о важности улучшить условия сотрудничества для увеличения торговли и инвестиций.

Также будут определены совместные возможности по проектам в области геологии и недропользования.

Турция
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