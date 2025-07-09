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Etalon стал резидентом САР в Калининграде

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде пополнила международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Эталон Груп", говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль "Эталон Груп" связан с деятельностью холдинговых компаний. Согласно ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 8 июля.

В 2022 году Etalon Group сообщала о возникновении сложностей c распределением дивидендов в связи с нарушением транзакций в цепочке "Национальный расчетный депозитарий", Euroclear и Clearstream. Тогда компания планировала разрешить проблему до конца того же года.

Акционеры компании в декабре 2023 года приняли решение о ее редомициляции с Кипра в российский САР. CFO группы Илья Косолапов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.

В апреле 2025 года Etalon сообщил о получении разрешения от регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР.

Предполагалось, что после регистрации МКПАО российский регистратор начнет вести реестр акционеров. В списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже, произойдет замена GDR Etalon Group PLC на акции МКПАО "Эталон Груп", а также GDR будут конвертированы в акции МКПАО.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon Калининград
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