Группа "Эталон" ожидает возобновления торгов акциями на "Мосбирже" в сентябре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" рассчитывает на возобновление торгов акциями на Московской бирже в начале сентября, сообщает пресс-служба группы.

"Торги акциями МКПАО "Эталон Груп" начнутся ориентировочно в начале сентября 2025 года, после прохождения всех стандартных процедур, предусмотренных правилами Московской биржи по включению бумаг во второй уровень листинга", - говорится в сообщении.

Со 2 июля торги ценными бумагами компании на "Московской бирже" приостановлены.

Перевод акций во второй уровень котировального списка "Московской биржи" позволит расширить круг инвесторов, которые смогут приобрести акции "Эталона", что увеличит ликвидность ценных бумаг после начала торгов, считают в компании. С января 2025 года из-за регуляторных ограничений на обращение иностранных ценных бумаг GDR компании были переведены в третий уровень листинга, их могли приобретать лишь квалифицированные инвесторы.

Группа завершила процесс редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском в Калининграде.

"Эталон" в июле стал резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп". Основной профиль "Эталон Груп" связан с деятельностью холдинговых компаний.

Предполагалось, что после регистрации МКПАО российский регистратор начнет вести реестр акционеров. В списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на "Московской бирже", произойдет замена GDR Etalon Group PLC на акции МКПАО "Эталон Груп", а также GDR будут конвертированы в акции МКПАО.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.