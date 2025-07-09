Meta купила около 3% производителя очков EssilorLuxottica

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) купила около 3% франко-итальянского производителя очков EssilorLuxottica, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Meta заплатила около 3 млрд евро за долю в компании и рассматривает возможность дальнейших инвестиций, которые со временем могут увеличить ее долю примерно до 5%.

Компании уже несколько лет работают вместе над разработкой "умных" очков с искусственным интеллектом (ИИ). В настоящее время Meta продает очки Ray-Ban (один из брендов EssilorLuxottica), впервые представленные в 2021 году, со встроенными камерами и помощником на основе ИИ, который позволяет добавлять субтитры к изображениям или отслеживать котировки акций в режиме реального времени.

"Эти инвестиции следует рассматривать как вотум доверия EssilorLuxottica к перспективам рынка умных очков", - полагают аналитики Bernstein, которых цитирует Reuters.

Расширение возможностей носимых устройств с помощью искусственного интеллекта может помочь Meta привлечь новых пользователей, поскольку компания инвестирует миллиарды долларов в развитие своей ИИ-инфраструктуры.

Ранее в этом году американская компания объявила о начале сотрудничества с Oakley, другим брендом EssilorLuxottica, для выпуска умных очков с ИИ. Водонепроницаемые очки Oakley Meta HSTN будут оснащены камерой высокого разрешения и динамиками, а также возможностями Meta AI.