EssilorLuxottica может увеличить долю в японской Nikon до 20%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Европейский производитель корректирующих и солнцезащитных очков EssilorLuxottica рассматривает возможность увеличения доли в японском производителе оптического оборудования Nikon Corp., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сейчас EssilorLuxottica владеет примерно 9% Nikon. По словам источников, она хочет довести долю в японской компании до 20%.

Акции Nikon подешевели почти на 12% с начала текущего года, капитализация компании составляет порядка $3,3 млрд.

EssilorLuxottica обсуждала свои планы с правительством Японии с учетом чувствительного характера некоторых технологий Nikon, отмечают источники. Менеджмент Nikon также осведомлен о планах европейской компании.

Nikon владеет технологиями, имеющими важное значение, в частности, для производства полупроводниковых компонентов. Компания конкурирует с ASML Holding в области литографического оборудования и является поставщиком таких производителей чипов, как Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Nikon и EssilorLuxottica с 2000 года имеют совместное предприятие по производству очков. Последняя начала скупать акции японской компании в августе прошлого года и в октябре сообщила, что владеет 5,1% Nikon, после чего продолжила наращивать долю.

