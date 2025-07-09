Saipem расширит для Eni биоперерабатывающий завод в Венеции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтесервисная Saipem выиграла контракт Enilive, дочерней компании Eni, на расширение биоперерабатывающего завода в Порто-Маргера под Венецией.

Как сообщает Saipem, стоимость контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC), составит 155 млн евро.

"Проект предполагает увеличение мощности завода с нынешних 400 тыс. тонн до 600 тыс. тонн в год и начало производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) с 2027 года", - говорится в пресс-релизе.

Новый договор является частью недавно возобновленного соглашения о сотрудничестве в области биопереработки между компаниями и следует за передачей Eni Saipem контракта на начало предварительных инженерных работ, закупочных услуг и основного оборудования для того же проекта в марте 2024 года.

SAF (Sustainable Aviation Fuel) - это биотопливо, которое может смешиваться с обычным авиационным топливом в пропорциях до 50%. Оно на 100% производится из возобновляемого сырья, отходов и остатков, например из кулинарных масел, животных жиров и побочных продуктов переработки растительных масел. Благодаря тому, что в основе SAF не ископаемое топливо, а биогенное сырье, его использование позволяет сократить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. SAF не требует модификации воздушных судов или существующей инфраструктуры распределения топлива в аэропортах.

Регламент Евросоюза 2023/2405 устанавливает, что поставщики авиационного топлива должны гарантировать наличие доли биотоплива в любом реактивном топливе, предоставляемом операторам авиакомпаний в каждом аэропорту ЕС. Кроме того, доля биотоплива должна увеличиваться каждые пять лет с минимальных 2% на 1 января 2025 года до 6% к 2030 году и 70% к 2050 году.

Компания Enilive располагает несколькими биоперерабатывающими заводами в Италии: в Ливорно, Геле и Венеции.