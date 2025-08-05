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LG и Eni построят первый в Корее завод по производству биотоплива

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская химическая LG Chem и итальянская Enilive (структура Eni) приступили к строительству первого в Корее завода по производству возобновляемого дизельного топлива (HVO) и экологически чистого авиационного топлива (SAF), сообщили партнеры.

Проект реализуется на нефтехимическом комплексе LG Chem - Daesan в городе Сосан в 80 км к юго-западу от Сеула. Строительство осуществляется совместным предприятием LG-Eni BioRefining. Завершение работ запланировано к 2027 году. Планируется, что предприятие сможет перерабатывать около 400 тыс. тонн экологически чистого биогенного сырья в год.

В качестве сырья будут использоваться отработанные растительные масла, включая кулинарное масло, а также другие остаточные материалы. Производство будет вестись по технологии Ecofining, разработанной Eni совместно с Honeywell UOP. Использование такого топлива позволяет значительно сократить выбросы парниковых газов по сравнению с традиционным ископаемым топливом, напоминают компании.

"Начало строительства биоперерабатывающего завода в Сосане представляет собой еще один важный шаг в реализации стратегии Enilive по расширению ассортимента более экологичной продукции, а также укреплению наших позиций ведущего производителя биотоплива", - приводятся в сообщении слова генерального директора специализированной структуры Eni Стефано Баллисты. "Вместе с уже действующими заводами в Италии и США, а также новыми строящимися предприятиями по биопереработке в Италии и Малайзии, биоперерабатывающий завод в Daesan будет способствовать достижению нашей цели по увеличению мощности биопереработки до более чем 5 млн тонн в год к 2030 году и росту ежегодного производства до 2 млн тонн SAF", - добавил он.

SAF (Sustainable Aviation Fuel) - это биотопливо, которое может смешиваться с обычным авиационным топливом в пропорциях до 50%. Оно на 100% производится из возобновляемого сырья, отходов и остатков, например, из кулинарных масел, животных жиров и побочных продуктов переработки растительных масел. Благодаря тому, что в основе SAF не ископаемое топливо, а биогенное сырье, его использование позволяет сократить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. SAF не требует модификации воздушных судов или существующей инфраструктуры распределения топлива в аэропортах.

Eni LG LG Chem Италия Южная Корея
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