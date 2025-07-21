В Daimler Truck не исключили прекращения производства в Китае

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовых автомобилей Daimler Truck AG не исключает возможности прекращения производства в Китае, где он сталкивается с резким снижением спроса, заявила гендиректор компании Карин Родстрём газете Financial Times.

"По сути, мы рассматриваем все варианты", - ответила она на вопрос о будущем Daimler Truck в Китае.

В прошлом году китайское СП Daimler Truck зафиксировало списания в размере 120 млн евро в связи с падением продаж дизельных автомобилей на фоне повышения спроса на грузовики с двигателями на сжиженном природном газе (СПГ) в результате снижения цен на него в стране.

По официальным данным, продажи тяжелых грузовиков в Китае в 2021 году оценивались в 1 млн единиц, основная часть которых была с дизельными двигателями, тогда как в 2023 году их реализация упала до 430 тысяч единиц (250 тысяч с дизельными двигателями). Эта тенденция серьезно ударила по Daimler Truck, выпускавшей дизельные крупнотоннажные грузовики Mercedes-Benz Actros в КНР с 2022 года.

По словам Родстрём, компания хочет остаться в Китае в той или иной форме, чтобы сохранить доступ к исследованиям и разработкам, а также к сырью. При этом гендиректор Daimler Truck признает, что компании, возможно, не потребуется сохранять производственные мощности в стране.

Она также отметила, что быстрые изменения ПО и другие технологические прорывы делают нынешний отраслевой спад особенно сложным.

Дополнительные проблемы для компании создает неопределенность, связанная с торговой политикой США, а также ослабление спроса в Европе. Продажи Daimler Truck в Северной Америке во втором квартале упали на 20% в результате сокращения спроса на грузовики со стороны логистических компаний.

На прошлой неделе Daimler Truck анонсировала план сокращения 5 тыс. рабочих мест в Германии до конца десятилетия.