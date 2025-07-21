Поиск

В Daimler Truck не исключили прекращения производства в Китае

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовых автомобилей Daimler Truck AG не исключает возможности прекращения производства в Китае, где он сталкивается с резким снижением спроса, заявила гендиректор компании Карин Родстрём газете Financial Times.

"По сути, мы рассматриваем все варианты", - ответила она на вопрос о будущем Daimler Truck в Китае.

В прошлом году китайское СП Daimler Truck зафиксировало списания в размере 120 млн евро в связи с падением продаж дизельных автомобилей на фоне повышения спроса на грузовики с двигателями на сжиженном природном газе (СПГ) в результате снижения цен на него в стране.

По официальным данным, продажи тяжелых грузовиков в Китае в 2021 году оценивались в 1 млн единиц, основная часть которых была с дизельными двигателями, тогда как в 2023 году их реализация упала до 430 тысяч единиц (250 тысяч с дизельными двигателями). Эта тенденция серьезно ударила по Daimler Truck, выпускавшей дизельные крупнотоннажные грузовики Mercedes-Benz Actros в КНР с 2022 года.

По словам Родстрём, компания хочет остаться в Китае в той или иной форме, чтобы сохранить доступ к исследованиям и разработкам, а также к сырью. При этом гендиректор Daimler Truck признает, что компании, возможно, не потребуется сохранять производственные мощности в стране.

Она также отметила, что быстрые изменения ПО и другие технологические прорывы делают нынешний отраслевой спад особенно сложным.

Дополнительные проблемы для компании создает неопределенность, связанная с торговой политикой США, а также ослабление спроса в Европе. Продажи Daimler Truck в Северной Америке во втором квартале упали на 20% в результате сокращения спроса на грузовики со стороны логистических компаний.

На прошлой неделе Daimler Truck анонсировала план сокращения 5 тыс. рабочих мест в Германии до конца десятилетия.

Daimler Truck Германия Китай Карин Родстрем
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение ЕС о санкциях против Nayara Energy

США не собираются давать ЕС дополнительные отсрочки в вопросе пошлин

ЕС ввел полный запрет на финансовые транзакции ряда белорусских банков

ЕС опубликовал список из 22 банков, попавших в новый пакет антироссийских санкций

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Евросоюз запретил любые транзакции, связанные с "Северными потоками"

Запрет ЕС на транзакции коснется Т-Банка, Яндекс банка, Сургутнефтегазбанка

Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

На Кубани ущерб аграриев от засухи оценивается в 1,5 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });