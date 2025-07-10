Ferrero приблизилась к покупке американской WK Kellogg за $3 млрд

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шоколада и конфет Ferrero близок к покупке американской WK Kellogg Co., выпускающей сухие завтраки, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, соглашение может быть заключено уже на этой неделе, сумма сделки составит около $3 млрд.

Акции WK Kellogg подскочили в цене на 56,5% в ходе дополнительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 2,7%. По данным на закрытие рынка 9 июля, капитализация компании составляла $1,46 млрд. Долг WK Kellogg превышает $500 млн, отмечает WSJ.

WK Kellogg была образована в результате разделения Kellog Co. в 2023 году на две компании. Вторая часть, которой отошел бизнес по производству снеков, получила название Kellanova. WK Kellogg владеет такими брендами как Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies.

Ferrero была основана в 1946 году в Италии. Компания производит шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher, продавая их более чем в 170 странах. Штат насчитывает свыше 38 тыс. сотрудников, из них около 8 тыс. работают на 18 предприятиях в Северной Америке. В минувшем фингоду выручка Ferrero выросла на 9%, составив 18,4 млрд евро.