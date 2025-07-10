В ОПЕК назвали Индию главным драйвером спроса на нефть до 2050 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Индия станет главным драйвером мирового спроса на нефть, обеспечив к 2050 году более 40% от общего прироста - около 8,2 млн б/с, сообщается в ежегодном обзоре ОПЕК.

К 2050 году спрос на нефть в стране достигнет 13,7 млн б/с (предыдущий прогноз - 13,3 млн б/с).

Более активный рост обусловлен улучшением прогнозов по ряду социально-экономических факторов. Например, численность рабочей силы в стране к 2050 году достигнет 1,13 млрд человек, а уровень урбанизации увеличится с текущих 36% до 50%.

"Ускоренный темп урбанизации в Индии повлияет на необходимость обеспечения экономического роста населения и в сочетании с ростом среднего класса приведет к дополнительному спросу на энергию, в частности, на нефть", - говорится в отчете.

Наибольший рост покажет автомобильный сектор, где спрос увеличится с текущих 2,3 млн б/с до 6,9 млн б/с в 2050 году. Такой рост связан с потенциальным расширением парка легковых автомобилей в Индии с 50 млн в 2024 году до 240 млн в 2050-м.

Китай, наиболее активно наращивавший спрос на нефть последние годы, выйдет на плато по ее потреблению в 18,9 млн б/с уже к 2035 году и постепенно начнет снижаться.

"Это не означает резкого изменения уровня потребления нефти. Напротив, это признак того, что китайский рынок становится более зрелым. (. . .) Спрос в Китае становится более предсказуемым благодаря его обширной промышленной базе, созданной за десятилетия высокого экономического роста, и многочисленному среднему классу, которые продолжат поддерживать частное потребление широкого спектра товаров", - говорится в отчете.

К 2050 году спрос на нефть в Китае прогнозируется на уровне 18,4 млн б/с, что на 1,8 млн б/с выше текущего уровня.

В других странах Азии спрос на нефть вырастет 5,3 млн б/с6 с 9,7 млн б/с в 2024-м до 15 млн б/с в 2050-м (предыдущий прогноз - 14,5 млн б/с). Страны Ближнего Востока обеспечат прирост в 4,7 млн б/с, с 8,8 млн б/с в 2024-м до 13,5 млн б/с в 2050-м (предыдущий прогноз - 13 млн б/с), Африки - в 4,2 млн б/с, с 4,6 млн б/с до 8,8 млн б/с (предыдущий прогноз - 8,9 млн б/с), Латинской Америки - в 3 млн б/с, с 6,8 млн б/с до 9,7 млн б/с (соответствует оценке в предыдущем отчете).