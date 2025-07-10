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Евросоюз выделит на восстановление Украины 2,3 млрд евро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете финансовой помощи Украине на 2,3 млрд евро для восстановления страны, сообщает пресс-служба ЕК.

"Сегодня ЕС подтверждает свою роль самого сильного партнера Украины. Не только ее главного донора, но и ключевого инвестора в ее будущее. Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд евро, мы стремимся привлечь до 10 млрд евро инвестиций на восстановление домов, открытие больниц, возрождение предприятий и обеспечение энергетической безопасности", - заявила она на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме 10-11 июля.

Фон дер Ляйен "представила новый пакет соглашений с международными и государственными финансовыми учреждениями на сумму 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции".

Этот новый пакет включает в рамках программы инвестиций 1,8 млрд евро в виде кредитных гарантий, остальные средства - в виде грантов. Ожидается, что программа позволит привлечь до 10 млрд евро инвестиций, сообщили в Брюсселе.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Украина Еврокомиссия
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