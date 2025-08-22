ЕС выделяет Украине более 4 млрд евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о выделении Украине 4,05 млрд евро.

Как объясняет ЕК в своём коммюнике, выделяемые 4,05 млрд евро включают 3,05 млрд евро из Украинского фонда и 1 млрд евро в рамках исключительной программы макрофинансовой помощи Еврокомиссии.

Кроме того, в Брюсселе напомнили, что с февраля 2022 года ЕС и страны объединения выделили 168,9 млрд евро в виде гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.