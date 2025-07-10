В ЦБ концепция банковского стандарта по вкладам находится на ранней стадии проработки

Ввести этот стандарт ЦБ пригрозил на случай, если банки продолжат вводить клиентов в заблуждение

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Концепция банковского стандарта по вкладам находится в ранней степени проработки, в ней может быть прописано обязательство банков понятным языком раскрывать отличия стандартного депозитного продукта от нестандартного и рассчитывать эффективную доходность в случае покупки подписки и других дополнительных опций.

Об этом "Интерфаксу" рассказал первый замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

ЦБ в конце июня пригрозил поправками в закон или подготовкой специального банковского стандарта, если кредитные организации продолжат вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и нарушать права действующих вкладчиков.

"Кажется, что без стандартного продукта обойтись будет сложно. Базовая идея - это честное и обязательное раскрытие минимальной ставки по нестандартным продуктам и явное упоминание отличий стандартного от нестандартного, чтобы человек понимал, что он дополнительно покупает", - заявил Наберухин.

Он отметил, что концепция стандартного депозитного продукта находится в ранней степени проработки.

"Мы думаем выделить некий стандартный продукт - депозит. К примеру, клиент принес деньги в банк, ему их через полтора года вернут, ставку заплатят такую-то, и она не должна зависеть от каких-либо дополнительных условий. При этом могут быть и нестандартные продукты. Мы их не будем запрещать или дестимулировать, но в договоре должно быть прописано, что это нестандартный продукт. Все отличия от стандартного продукта в этом нестандартном договоре также должны быть описаны понятным неспециалисту языком, к примеру, что по нему есть два условия - купить подписку и держать определенное количество денег на счете", - рассказал Наберухин.

"Мы планируем обязать банки в этом нестандартном продукте считать эффективную ставку доходности, потому что с той же подпиской есть интересная история: если у вас вклад большой, то для вас это будет выгодно, потому что подписка вам поднимет ставку, и даже несмотря на ее стоимость, вы все равно ее "отобьете". А если вклад небольшой, покупка подписки может ухудшить общую доходность, поэтому большинству клиентов это будет невыгодно. Идея такая - по аналогии с ПСК рассчитывать эффективную доходность с учетом всех продуктов, которые клиент покупает в нестандартном пакете", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о последствиях в случае, если банки будут нарушать требования по раскрытию информации о продукте, Наберухин отметил, что сначала ЦБ будет действовать по классике соблюдения саморегулирования.

"Сначала будет общественное порицание и публикация банков-нарушителей со списком нарушений, чтобы потребитель мог сам проголосовать своими деньгами. Но если банки будут допускать систематические осознанные нарушения, то нам придётся идти по пути обязательных требований на уровне закона. Нам не хочется вносить лишнего регулирования. Поэтому, если не будет больших злоупотреблений, то будем использовать мягкие меры. Если будет совсем некрасивая история, то пойдем через закон. И когда мы пойдем через закон, у нас будут все аргументы для того, чтобы убедить правительство и депутатов в необходимости нового регулирования", - заявил он.

Сейчас банки должны соблюдать стандарт защиты ипотечных заемщиков, документ заработал с 1 января 2025 года и направлен на снижение рисков ипотечного кредитования и повышение прозрачности таких сделок.