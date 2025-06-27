ЦБ пригрозил принять меры из-за недобросовестных практик на рынке вкладов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пригрозил поправками в закон или подготовкой специального банковского стандарта, если кредитные организации продолжат вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и нарушать права действующих вкладчиков.

ЦБ опубликовал у себя в телеграм-канале ответы на вопросы подписчиков, которые пожаловались, что банки стали навязывать клиентам дополнительные условия для получения повышенной ставки по вкладам. К примеру, в повышенный процент по вкладу банки включают обороты по карте, наличие на счетах от 2-3-х месяцев необходимых остатков, подписки разных пакетов "Прайм" и т.д.

"К сожалению, в мире нет ничего вечного, а в финансовом - тем более. При этом человеку свойственно желание сохранять вокруг себя привычную обстановку, наш мозг обычно сопротивляется изменениям. Но можно посмотреть на это с другой стороны - старый банк не ценит вашу лояльность, но зато есть улучшенные условия в другом банке, для которого вы новый клиент", - говорится в ответе ЦБ.

Регулятор напоминает, что сейчас действует закон, который позволяет переводить со своего счета в одном банке на свой счет в другом до 30 млн рублей ежемесячно.

"Вы можете выбрать банк с лучшими и более понятными условиями и перевести туда сбережения просто через свой телефон. Удобно использовать для этого финансовый маркетплейс - только важно проверить, что он находится под надзором ЦБ. Такая возможность у потребителя ведет к более честной конкуренции банков. Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями. А мы следим за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения", - отмечает ЦБ.

Регулятор сообщил, что выпустил рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторит их исполнение. "По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие. Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт", - указал ЦБ.