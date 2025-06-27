Поиск

ЦБ пригрозил принять меры из-за недобросовестных практик на рынке вкладов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пригрозил поправками в закон или подготовкой специального банковского стандарта, если кредитные организации продолжат вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и нарушать права действующих вкладчиков.

ЦБ опубликовал у себя в телеграм-канале ответы на вопросы подписчиков, которые пожаловались, что банки стали навязывать клиентам дополнительные условия для получения повышенной ставки по вкладам. К примеру, в повышенный процент по вкладу банки включают обороты по карте, наличие на счетах от 2-3-х месяцев необходимых остатков, подписки разных пакетов "Прайм" и т.д.

"К сожалению, в мире нет ничего вечного, а в финансовом - тем более. При этом человеку свойственно желание сохранять вокруг себя привычную обстановку, наш мозг обычно сопротивляется изменениям. Но можно посмотреть на это с другой стороны - старый банк не ценит вашу лояльность, но зато есть улучшенные условия в другом банке, для которого вы новый клиент", - говорится в ответе ЦБ.

Регулятор напоминает, что сейчас действует закон, который позволяет переводить со своего счета в одном банке на свой счет в другом до 30 млн рублей ежемесячно.

"Вы можете выбрать банк с лучшими и более понятными условиями и перевести туда сбережения просто через свой телефон. Удобно использовать для этого финансовый маркетплейс - только важно проверить, что он находится под надзором ЦБ. Такая возможность у потребителя ведет к более честной конкуренции банков. Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями. А мы следим за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения", - отмечает ЦБ.

Регулятор сообщил, что выпустил рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторит их исполнение. "По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие. Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт", - указал ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Банк России вступился за таргет в 4% на фоне критики нетерпимости к инфляции

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

Акционеры "Норникеля" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

РФ заинтересована поставлять в Турцию СПГ, готова инвестировать в ее газовый рынок

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });