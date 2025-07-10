Vitol полностью интегрировал итальянскую Saras в свою глобальную бункеровочную сеть

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сырьевой трейдер Vitol полностью интегрировал в свою глобальную бункеровочную сеть итальянскую нефтеперерабатывающую Saras, которую купил год назад.

Как сообщил Vitol, бункеровочный бизнес Saras расширен за счет дополнительного судна. Компания также начала продажи сверхнизкосернистого мазута (ULSFO, содержание серы 0,1%) для удовлетворения возросшего спроса после введения средиземноморского экспортного контроля (ECA).

Saras Group была основана в 1962 году

В 2024 году итальянская семья Моратти согласилась продать контрольный пакет акций Saras компании Vitol. Цена 1,75 евро за акцию подразумевала стоимость Saras примерно в $1,7 млрд евро. Активы нефтеперерабатывающей компании включают крупнейший НПЗ в Средиземноморье на Сардинии мощностью 300 тысяч баррелей в сутки, который поставляет нефтепродукты в Италию и другие страны Европы.

В 2013 году "Роснефть" стала владельцем 21% Saras, купив акции по цене 1,37 евро за бумагу. Так как из-за санкций российская компания не смогла получить контроль в активе, то уже через два года, в октябре 2015 года она договорилась о продаже институциональным инвесторам 8,99% акций Saras за 162,4 млн евро (по цене 1,9 евро за 1 акцию), снизив свою долю в уставном капитале компании до 12%. Полностью из актива "Роснефть" вышла в начале 2017 года, продав пакет за 175 млн евро (1,53 евро за 1 акцию).