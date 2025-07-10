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Vitol полностью интегрировал итальянскую Saras в свою глобальную бункеровочную сеть

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сырьевой трейдер Vitol полностью интегрировал в свою глобальную бункеровочную сеть итальянскую нефтеперерабатывающую Saras, которую купил год назад.

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Как сообщил Vitol, бункеровочный бизнес Saras расширен за счет дополнительного судна. Компания также начала продажи сверхнизкосернистого мазута (ULSFO, содержание серы 0,1%) для удовлетворения возросшего спроса после введения средиземноморского экспортного контроля (ECA).

Saras Group была основана в 1962 году

В 2024 году итальянская семья Моратти согласилась продать контрольный пакет акций Saras компании Vitol. Цена 1,75 евро за акцию подразумевала стоимость Saras примерно в $1,7 млрд евро. Активы нефтеперерабатывающей компании включают крупнейший НПЗ в Средиземноморье на Сардинии мощностью 300 тысяч баррелей в сутки, который поставляет нефтепродукты в Италию и другие страны Европы.

В 2013 году "Роснефть" стала владельцем 21% Saras, купив акции по цене 1,37 евро за бумагу. Так как из-за санкций российская компания не смогла получить контроль в активе, то уже через два года, в октябре 2015 года она договорилась о продаже институциональным инвесторам 8,99% акций Saras за 162,4 млн евро (по цене 1,9 евро за 1 акцию), снизив свою долю в уставном капитале компании до 12%. Полностью из актива "Роснефть" вышла в начале 2017 года, продав пакет за 175 млн евро (1,53 евро за 1 акцию).

Vitol Роснефть Средиземноморье Saras Group Saras Италия
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