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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Vitol купит контрольный пакет итальянской нефтеперерабатывающей Saras

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Vitol планирует приобрести контрольный пакет акций итальянской нефтеперерабатывающей Saras, говорится в совместном пресс-релизе компаниц.

Vitol заключил договор с семьей Моратти, контролирующей итальянский актив, о покупке около 35% Saras. Сделку должны провести по цене в 1,75 евро за акцию.

После завершения сделки Vitol сделает обязательное предложение по оставшемуся размещенному капиталу Saras по той же цене. Цена может быть скорректирована в случае распределения дивидендов до завершения покупки.

Цена 1,75 евро за акцию подразумевает стоимость Saras примерно в $1,7 млрд евро.

Активы нефтеперерабатывающей компании включают крупнейший НПЗ в Средиземноморье на Сардинии мощностью 300 тысяч баррелей в сутки, который поставляет нефтепродукты в Италию и другие страны Европы. Его электростанция имеет установленную мощность 575 МВт. Кроме того, Saras имеет значительный портфель возобновляемых источников энергии, включающий 171 МВт действующих ветроэнергетических активов, а также ветровые и солнечные проекты мощностью 593 МВт и 79 МВт соответственно.

"Эта сделка предоставляет Vitol возможность инвестировать в высококачественный актив, способный удовлетворить текущие и будущие энергетические потребности Италии и Европы", - поясняет трейдер.

В целом после завершения сделки инвестиционные обязательства Vitol будут включать 7 НПЗ мощностью более 800 тысяч б/с, 4 ГВт тепловой энергии и более 1,4 ГВт возобновляемой генерации.

Семью Моратти по финансовым вопросам консультируют BofA Securities и Four Partners Advisory, по юридическим - Linklaters. Vitol пользуется услугами JP Morgan в качестве финансового консультанта и Chiomenti и Weil, Gotshal & Manges в качестве юридических.

В 2013 году "Роснефть" стала владельцем 21% Saras, купив акции по цене 1,37 евро за бумагу. Так как из-за санкций российская компания не смогла получить контроль в активе, то уже через два года, в октябре 2015 года она договорилась о продаже институциональным инвесторам 8,99% акций Saras за 162,4 млн евро (по цене 1,9 евро за 1 акцию), снизив свою долю в уставном капитале компании до 12%. Полностью из актива "Роснефть" вышла в начале 2017 года, продав пакет за 175 млн евро (1,53 евро за 1 акцию).

Saras Group была основана в 1962 году.

BofA Securities JP Morgan Vitol Роснефть Италия Saras Group Моратти
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