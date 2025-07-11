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Разработчик дальнего бизнес-джета "Аурус-Аэро" перерегистрируется в Ульяновскую область

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Дочерняя компания ООО "Газпром ТЕХ" - ООО "Аурус-Аэро" - решила изменить место нахождения - с Москвы на Ульяновскую область, сообщается в ЕГРЮЛ. Новым адресом для нее может стать Мирновское сельское поселение Чердаклинского района.

В июне на Петербургском международном форуме "Газпром ТЕХ" и правительство Ульяновской области заключили соглашение о намерениях по реализации проекта в сфере авиастроения. "Документ направлен на развитие инженерных компетенций отечественной промышленности для выпуска высокотехнологичной продукции", - сказано в релизе "Газпрома".

"Ульяновская область - регион с сильными традициями в авиационной промышленности. Площадка ПОЭЗ "Ульяновск" максимально подходит под потребности проекта: аэропорт "Ульяновск-Восточный" примыкает к территории портовой зоны, наличие рулёжной дорожки, которую ОЭЗ построила специально для своих резидентов, является существенным преимуществом этой территории развития", - прокомментировал губернатор региона Алексей Русских.

Компания "Аурус-Аэро" создана в 2022 году в Казани, в 2023 году сменила регистрацию на Москву. В качестве основного вида её деятельности указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.

В 2024 году на Петербургском международном газовом форуме была представлена премиум-версия вертолета Ми-171А3 в стилистике Aurus. Координатором проекта выступил "Газпром ТЕХ".

Также "Аурус-Аэро" ведет работу над проектом бизнес-джета большой дальности.

Aurus Ульяновская область Аурус-Аэро Газпром ТЕХ Алексей Русских Казань
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