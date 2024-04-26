"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus (ООО "Аурус", г. Елабуга), продав свои 0,5% долей компании "Хит Моторз Рус".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 24 апреля. Основным владельцем ООО "Аурус", согласно реестру, остается подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" (63,5%), еще 36% по-прежнему принадлежат арабскому фонду Tawazun, который вошел в капитал компании в 2019 году, получив эту долю в обмен на 110 млн евро инвестиций.

Сделку по продаже доли в ООО "Аурус" в пользу ООО "Хит Моторз Рус" подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе "Соллерса". Подробностей в компании не раскрывают. "Мы остаемся индустриальным партнером проекта и продолжаем оказывать услуги по сварке и окраске кузовов Aurus", - отметили в "Соллерсе".

ООО "Хит Моторз Рус" зарегистрировано в Москве в июле 2022 года. Владельцем 99% его долей является казахстанское TOO "High End Assembly Technologies Motors", еще 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру - гендиректору московского автозавода "Москвич" (бывшая площадка Renault), который несколькими годами ранее возглавлял проект по созданию камазовского семейства грузовиков К5. Непосредственно "Хит Моторз Рус" по состоянию на конец 2023 года владело 51% долей производителя камазовских LCV "Компас" (ООО "Тракс Восток Рус", бывшее СП "КАМАЗа" с Daimler). Также этой компании на конец позапрошлого года принадлежали 50% долей в ООО "Волжские Индустриальные двигатели" (СП с китайской Weichai).

В пресс-службе ПАО "КАМАЗ" не стали комментировать сделку с 0,5% долей в проекте Aurus, отметив, что группа не является участником ООО "Хит Моторз Рус". В подведомственном Минпромторгу ФГУП "НАМИ" сделку также не комментируют.

Проект Aurus

Проект Aurus начинался более 10 лет назад, он также получил известность под названием "Кортеж". Тогда правительство поручило НАМИ разработать семейство автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц государства. Для реализации и масштабирования проекта в конце 2017 года было создано ООО "Аурус", которым изначально владели НАМИ (75%) и "Соллерс" (25%), впоследствии снизившие доли в пользу арабского фонда Tawazun. Небольшие партии Aurus в первые годы реализации проекта собирались только на мощностях НАМИ. Серийный выпуск седанов Aurus Senat в Елабуге стартовал в мае 2021 года. Еще через год с небольшим было объявлено о начале производства внедорожников Aurus Komendant.

"Ведомости" в конце октября 2023 года писали, что участником проекта Aurus может стать "Газпром", чего пока, согласно открытым данным, не произошло. Один из источников заявлял, что группа может получить от НАМИ до 40% долей производителя люксовых автомобилей.

"Коммерсантъ" в феврале 2024 года сообщал, что Aurus может наладить сборку люксовых автомобилей на мощностях бывшего петербургского завода Toyota, которым НАМИ владеет через ООО "Шушары-Авто". Такие планы журналистам позже подтвердил и вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он говорил, что Aurus хочет наладить производство в Петербурге "совместно с индустриальными зарубежными партнерами". "В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки. Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре", - заявлял чиновник.

Компанию "Шушары-Авто" в январе этого года возглавил гендиректор ООО "Аурус" Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России). Он же с конца 2023 года по начало марта 2024 года был гендиректором зарегистрированного в Петербурге АО "Автозавод "Северная звезда", владельцем 100% долей которого является Ирина Ростова - бенефициар и ныне гендиректор компании. Источники "Коммерсанта" предполагали, что "КАМАЗ", уже выступающий технологическим партнером "Москвича", может помочь и с организацией производства Aurus в Петербурге. Но близкий к "КАМАЗу" собеседник не подтверждал этого изданию.