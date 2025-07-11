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Основатель бренда Zara приобрел пятизвездочный отель в Париже за 97 млн евро

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Испанский миллиардер Амансио Ортега, основатель одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды Inditex SA, приобрел пятизвездочный отель в центре Парижа за 97 млн евро.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании Pontegadea, управляющей активами миллиардера, речь идет о покупке здания у компании Derby Hotels. Отель расположен в престижном районе рядом с оперным театром Гранд-Опера.

Pontegadea владеет 59% акций Inditex SA и реинвестирует получаемые дивиденды, преимущественно в недвижимость, а также в инфраструктурные и энергетические активы. В 2025 году 89-летний Ортега получит дивиденды от Inditex в размере более 3 млрд евро.

Ранее в 2025 году Pontegadea прибрела жилое здание в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) примерно за 165 млн евро и офисное здание в Барселоне за 250 млн евро, а годом ранее купила коммерческую недвижимость в Париже на 200 млн евро.

Рыночная стоимость Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, составляет 136 млрд евро, а личное состояние Ортеги оценивается в 103 млрд евро. Он является самым богатым человеком Испании и вторым в Европе после Бернара Арно (глава LVMH).

Inditex Zara Амансио Ортега Париж Pontegadea Гранд-Опера Испания
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