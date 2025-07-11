Казахстан определил объемы тестовых поставок нефти в Венгрию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Объемы тестовых поставок казахстанской нефти в Венгрию определены, сообщил журналистам в кулуарах Нефтяного саммита республики Татарстан председатель правления НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

"Сегодня мы подписали пока протокол о том, чтобы по заявке наших партнеров мы готовы в тестовом режиме предоставить, но все будет зависеть от коммерческих условий. Пока все это обсуждается. Объемы тестовые мы определили, но по срокам это все зависит от заявки от наших партнеров", - сказал он.

При этом Хасенов не раскрыл объемы тестовых поставок.

В феврале стало известно, что Астана и Будапешт договорились о поставках казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Отмечалось, что обсуждение деталей и условий поставок возложено на "КазМунайГаз" (КМГ) и венгерскую MOL Group.