Поиск

Казахстан определил объемы тестовых поставок нефти в Венгрию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Объемы тестовых поставок казахстанской нефти в Венгрию определены, сообщил журналистам в кулуарах Нефтяного саммита республики Татарстан председатель правления НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

"Сегодня мы подписали пока протокол о том, чтобы по заявке наших партнеров мы готовы в тестовом режиме предоставить, но все будет зависеть от коммерческих условий. Пока все это обсуждается. Объемы тестовые мы определили, но по срокам это все зависит от заявки от наших партнеров", - сказал он.

При этом Хасенов не раскрыл объемы тестовых поставок.

В феврале стало известно, что Астана и Будапешт договорились о поставках казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Отмечалось, что обсуждение деталей и условий поставок возложено на "КазМунайГаз" (КМГ) и венгерскую MOL Group.

КазМунайГаз Казахстан Дружба Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Volkswagen и SAIC закроют завод в китайском Нанкине

"Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Миллер в Пекине обсудил с CNPC перспективные проекты поставок российского газа

Новак связал решение по экспорту бензина для нефтяников с биржевыми ценами в ближайшие дни

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });