Астана и Будапешт договорились о тестовых поставках по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Астана и Будапешт договорились о поставках нефти и совместных проектах в энергетике, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

По информации пресс-службы, в понедельник Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран, особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.

В частности, стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - цитирует Саткалиева пресс-служба.