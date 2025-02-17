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Астана и Будапешт договорились о тестовых поставках по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Астана и Будапешт договорились о поставках нефти и совместных проектах в энергетике, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

По информации пресс-службы, в понедельник Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран, особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.

В частности, стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - цитирует Саткалиева пресс-служба.

Рожковское - крупное газоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области, введено в промышленную эксплуатацию 21 декабря 2023 года. Извлекаемые запасы газа месторождения - 26,9 млрд кубометров, конденсата - 12,5 тыс. тонн. Планируемый максимальный объем годовой добычи газа - 1 млрд кубометров, конденсата - более 500 тыс. тонн в год. Ежегодный объем производства сжиженного газа для поставки на внутренний рынок превысит 150 тыс. тонн.

Оператором месторождения является ТОО "Урал Ойл энд Газ" - совместное предприятие "КазМунайГаза" (50%), MOL Caspian Oil and Gas Plc. (27,5%) и First International Оil Corporation (22,5%, дочернее предприятие Sinopec).

В феврале 2024 года MOL Group выражала заинтересованность в закупках газового конденсата с месторождения Рожковское. "Урал Ойл энд Газ" в 2024 году добыло на месторождении 222 тыс. тонн конденсата и 301 млн куб. м газа.

Дружба Казахстан газ Венгрия
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