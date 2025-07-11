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"ЛУКОЙЛ" в 2024 году уменьшил выработку энергии из ВИЭ на 6,7%

Компания объясняет динамику причинами природного характера, строительством новых объектов ВИЭ и изменением отчетности в 2023 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2024 году уменьшило по сравнению с 2023 годом выработку энергии от возобновляемых источников(ВИЭ) на 6,7%, сообщается в отчете об устойчивом развитии компании.

Общее количество энергии, выработанной от ВИЭ (включая коммерческую и обеспечивающую генерацию), в 2022 году составило 1071млн кВт.ч, в 2023 - 2120 млн кВт.ч, а в 2024 - 1977 млн кВт.ч.

Общая динамика выработки электроэнергии от ВИЭ объясняется причинами природного характера (водность рек, количество ветреных и солнечных дней и т.д.) и строительством новых объектов ВИЭ. Резкое увеличение ее производства в 2023 году объясняется интеграцией данных о ВИЭ ПАО "ЭЛ5-Энерго" (энергогенерирующая компания, где "ЛУКОЙЛ" является мажоритарием).

Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в развитие возобновляемых источников энергии составили в 2024 году 804 млн руб., столько же было потрачено на данные цели в 2023 году.

Также в отчете подчеркивается, что проекты строительства солнечных электростанций (СЭС) компании осуществляются на территории производственных объектов (на АЗС и нефтебазах, а также на свободных площадях НПЗ и электростанций). Вырабатываемая энергия используется в том числе для обеспечения собственных нужд, что позволяет сокращать закупки сетевой электроэнергии. За последние 5 лет количество установленных СЭС возросло с 4 до 28. В 2024 году были завершены еще три инвестиционных проекта, в результате которых запущены в эксплуатацию первая очередь СЭС мощностью 2 МВт в Казахстане, а также две СЭС в Узбекистане совокупной мощностью 40 кВт.

Для сокращения выбросов парникового газа и повышения конкурентоспособности основных видов выпускаемой продукции компания приобретает сертификаты происхождения электроэнергии. В 2024 году в организации добычи, нефтепереработки и нефтехимии было передано около 1,5 млрд кВт.ч возобновляемой энергии. В результате доля "зеленой" электроэнергии в производственном потреблении электроэнергии, например, в ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", достигла более 30%, отмечается в отчете.

ЛУКОЙЛ Сибирь ЭЛ5-Энерго
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