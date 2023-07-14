"ЛУКОЙЛ" в 2022 году увеличил производство электроэнергии ВИЭ на 5%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Общее количество электроэнергии, выработанной от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) организациями группы "ЛУКОЙЛ" в 2022 году, составило 1,071 млрд кВт.ч, что на 5% больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в отчете компании об устойчивом развитии.

Доля выработки электроэнергии от ВИЭ в общем объеме генерации осталась на уровне 4,4%.

Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в проекты развития возобновляемых источников энергии в 2022 году снизились в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и составили 200 млн рублей. На доходы, полученные от продажи электроэнергии от ВИЭ, пришлось 15%, а в 2021 году и 2020 году – 14%.

В 2022 году была модернизирована Малая Краснополянская ГЭС на реке Бешенке, проводились исследования по выбору оптимальной площадки для модернизации Цимлянской ГЭС, введены в эксплуатацию четыре объекта солнечной электростанции (СЭС). Так, в прошлом году солнечная электростанция мощностью 2,35 МВт заработала на территории Краснодарской ТЭЦ, введена в эксплуатацию последняя очередь расширения СЭС на австрийском заводе в Лобау, в результате чего увеличилась до 1,01 МВт, электроэнергия от установленной на крыше центрального офиса "ЛУКОЙЛа" в Москве СЭС мощностью 0,04 МВт передается во внутреннюю электрическую сеть здания. Кроме того, на АЗС Драчевац в регионе Далмация (Хорватия) установлена СЭС мощностью 0,047 МВт, предназначенная для частичного покрытия собственных нужд станции.

Также компанией рассматривается возможность строительства ветроэлектростанции на побережье Каспийского моря для снабжения "зеленой" энергией инфраструктуры проектов по добыче углеводородов, окончание ветромониторинга запланировано на 2023 год. После этого будет выполнена всесторонняя оценка проекта и принято окончательное решение. Еще один проект касается строительства морской ВЭС в Азербайджане. По данному проекту в отчетном году проводились исследования по выбору оптимальной площадки для размещения объекта.

Установленная мощность генерирующего оборудования компании в прошлом году составляла 420 МВт, из них 292 МВт приходилось на гидроэнергию (4 ГЭС и 1 малая ГЭС), 44 МВт на 8 СЭС и 84 МВТ на одну ветроэлектростанцию (ВЭС).

Учитывая особенности мер поддержки проектов ВИЭ в России, в том числе крупных проектов по строительству СЭС и ВЭС, компания предпочитает работать в партнерстве с российскими компаниями, обладающими производственными мощностями, а также достаточным опытом и экспертизой, что позволяет сократить риски и сроки реализации проектов, отмечается в отчете.

Ближайшие планы также включают строительство СЭС мощностью 5 МВт на свободных территориях ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия" в Казахстане.