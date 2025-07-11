Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных дизелей для поддержки двигателестроителей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил существенно донастроить систему госзакупок продукции дизельного двигателестроения, введя полный запрет на закупки импортных тепловозных двигателей, установив ограничения в отношении судовых и внеся ряд других изменений.

Соответствующий проект изменений в 1875-е постановление (регламентирует применение национального режима закупок товаров и услуг с предоставлением приоритета отечественной продукции в закупках госструктур и госкомпаний) опубликован министерством на regulation.gov.ru.

"Проектом изменений предлагается установить запрет для тепловозных дизелей. Напомним, что в данном сегменте спрос традиционно обеспечивается российскими производителями. Для остальной дизельной продукции предлагается установить ограничение закупок импортной продукции в рамках конкурентных процедур ("второй лишний"), что позволит унифицировать отраслевой подход с уже действующими нормами (...) в части генераторных установок и судовых дизелей", - заявили в пресс-службе министерства.

Также предлагается временно исключить из закупок госкомпаний продукцию, внесенную в реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС), до того, как требования РФ (с учетом разработки балльной оценки локализации) и стран союза будут синхронизированы.

"Предлагаемые изменения направлены на защиту российских производителей, которые реализуют инвестиционные программы, в том числе с привлечением государственной поддержки, предусматривающие локализацию производства двигателей большой мощности (газопоршневые и дизельные двигатели мощностью 0,8 МВт - 7,35 МВт), используемых в судах, подвижном составе, агропромышленном комплексе и других отраслях. Для атомной энергетики, малой и резервной генерации предлагается не устанавливать ограничения по мощности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Тепловозные двигатели

Сейчас существует запрет на закупки отдельных компонентов железнодорожного подвижного состава иностранного происхождения, при этом на тепловозные дизели этот запрет не распространяется. Минпромторг предлагает устранить это несоответствие, отмечая, что вряд ли решение сильно повлияет на отрасль, учитывая, что импорт двигателей для рельсового транспорта составляет около 5% от всего рынка и осуществляется частными промышленными компаниями, на которые не распространяются требования госзакупок.

Ежегодный объем закупок тепловозных двигателей в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ (то есть соответственно госкомпаниями и госструктурами) в 2024 году составлял примерно 3 млрд рублей, или до 20% от продаж дизелей для тепловозов без поставок в составе подвижного состава, приводит данные министерство.

"Общая потребность в дизельных двигателях для магистральных и маневровых тепловозов на российском рынке составляет до 800 единиц в год, а без учета поставок в составе конечной готовой продукции (тепловозов) - 300 двигателей в год. Введение мер защиты российских производителей, включая запрет на закупку иностранных тепловозных дизелей, не повлияет на основных потребителей, которые уже используют отечественные двигатели", - говорится в пояснительной записке. В числе таких потребителей перечислены владельцы подвижного состава (ОАО "РЖД", промышленные предприятия железнодорожного транспорта) и сервисные компании (ООО "ЛокоТех", ООО "СТМ-Сервис", АО "Ремпутьмаш", АО "Милорем").

Суммарно российские производители тепловозных дизельных двигателей в настоящее время способны выпускать около 1000 двигателей в год, в том числе АО "Коломенский завод"- 500 дизелей в год, АО "Пензадизельмаш" - 250 дизелей в год, ООО "УДМЗ" - 250 дизелей в год. Это, как отмечают в Минпромторге, "позволяет полностью обеспечить общую существующую потребность заказчиков и заместить поставки иностранных дизельных двигателей.

В перспективе двух-трех лет суммарные мощности по выпуску дизелей от 800 кВт вырастут до 1250 единиц в год, прогнозирует министерство. "Это позволит полностью обеспечить заказчиков российскими дизельными двигателями в случае возможного роста потребности в дизельных двигателях до 900-1000 единиц в год, включая двигатели, поставляемые в новом подвижном составе", - считают в Минпромторге.

Судовые дизели

Действующие правила госзакупок не устанавливают запрет или ограничение на приобретение двигателей иностранного производства для судов, кораблей и лодок. Минпромторг предложил исправить эту ситуацию и распространить ограничения на судовые дизели высокой мощности.

Как отмечают разработчики поправок, в России наблюдается стабильный спрос на дизельные двигатели для судов с мощностью от 0,8 до 7,35 МВт в объеме 100-130 единиц в год, в том числе: до 50 единиц для небольших и прогулочных судов; до 80 единиц для средних и крупных судов. На госзакупки приходится порядка 70% рынка, общий объем которого оценивается министерством в 11 млрд рублей ежегодно.

"Установление запрета на закупку иностранных судовых дизельных двигателей не повлияет на основных потребителей, которые уже в большей части используют отечественные двигатели мощностью от 0,8 до 7,35 МВт (...) Судовые двигатели мощностью меньше 0,8 МВт, как правило, используются частными компаниями и физическими лицами, доля закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ в этом сегменте мощности незначительная", - отмечают в Минпромторге.

В отношении судовых двигателей в министерстве также уверены, что отечественные производители смогут закрыть растущий спрос: "До 2024 года спрос на судовые двигатели мощностью от 4,5 до 7,35 МВт удовлетворялся исключительно за счет импорта (до 20 единиц в год). Сейчас российские производители при поддержке Минпромторга России реализуют инвестиционные программы по развитию мощностей и локализации компонентов двигателей, в том числе с привлечением средств Фонда развития промышленности и других механизмов государственной поддержки. Это позволит полностью обеспечить заказчиков российскими дизельными двигателями. С 2025 года после выпуска новых отечественных двигателей мощности российских производителей позволят полностью удовлетворить текущий спрос всех потребителей на российском рынке".

В качестве примера Минпромторг привел запуск "Коломенским заводом" (входит в ООО "ТМХ-Энергетические решения") производства судового дизельного двигателя 4-7 МВт. Потенциальный объем производства превышает 20 единиц в год и позволяет полностью заместить иностранную продукцию в указанном диапазоне мощности, говорится в пояснительной записке.

Дизели для энергетики

Минпромторг предлагает также устранить несоответствие в существующих требованиях к госзакупкам энергетических дизелей. В настоящее время есть ограничение на закупку иностранных генераторных установок, но не предусмотрены ограничения для самих дизельных и газовых двигателей, а также модульных электростанций на их основе.

"Такой подход создает риски обхода установленных правительством Российской Федерации ограничений через закупку иностранных двигателей и последующую сборку на территории Российской Федерации. События последних лет показали важность использования для указанных целей продукцию отечественного производства, которая не подвержена рискам утраты доступа к сервису и ЗИП (запчастям - ИФ) от иностранного производителя или задержки поставок комплектующих, необходимых для обслуживания и ремонта", - подчеркивают в министерстве, отмечая также, что установки используются для обеспечения безопасной работы атомных станций.

"В России сформирован стабильный спрос на генераторные установки с двигателями внутреннего сгорания для аварийных источников энергоснабжения, в атомной энергетике. Прогнозируемый объем рынка для дизелей и генераторных установок для АЭС составляет около 8 млрд рублей в год, со 100% долей закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ", - приводят данные авторы поправок.

Кроме того, есть стабильный спрос на двигатели внутреннего сгорания для малой и распределенной энергетики, а также агропромышленного комплекса и теплиц. Прогнозируемый объем рынка для данных установок оценивается в 13,4 млрд рублей в год, а том числе около 5 млрд рублей - малая и распределенная энергетика, где основные потребители нефтегазовые компании, 8,4 млрд рублей - владельцы теплиц и крупные агрохолдинги.

Мощности российских производителей позволяют удовлетворить потребности внутреннего рынка как в части госзакупок, так и помимо них, отмечают в Минпромторге. Кроме того, отечественные игроки реализуют инвестпрограммы, в частности, "Коломенский завод" планирует к 2027 году нарастить мощности по производству дизелей Д49 с 500 единиц до 650 единиц в год, объем производства дизелей Д500 на 4-7 МВт - до более 20 единиц в год. В Минпромторге ссылаются на то, что госкорпорация "Росатом" и АО "Трансмашхолдинг" (совладельцы ("ТМХ - Энергетические решения") подписали стратегическое соглашение, в рамках которого до 2032 года потребность в дизельных двигателях, используемых в том числе в энергетических установках, оценена в 153 единицы, или более 100 млрд рублей.

"Увеличение закупки отечественных двигателей позволит производителям оптимизировать себестоимость продукции за счет эффекта масштаба и повысить её конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это также обеспечит возможность для отечественных производителей выходить на новые рынки", - уверены в Минпромторге.