Минпромторг предложил распространить нацрежим в закупках на услуги нефтесервиса

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Нефтесервисные услуги могут включить в перечень товаров и услуг, на закупку которых госструктурами и госкомпаниями с 1 января 2025 года распространяется национальный режим (ограничивает приобретение у иностранных поставщиков при наличии предложения со стороны компаний из России и стран Евразийского экономического союза).

Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Национальный режим, который заработал с этого года по постановлению № 1875, мы, скорее всего, будем в нефтегазовом машиностроении пробовать распространять, в том числе и на услуги, и на работы. Потому что нефтегазовые компании не всегда покупают товар, они покупают услугу в виде нефтесервиса. Поэтому крайне важно, чтобы те инвестиции, которые сейчас идут со стороны нефтесервисных компаний в производство, чтобы они окупались и имели гарантированный спрос", - заявил он.

Постановление правительства № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" было утверждено в конце прошлого года и вступило в силу с 1 января 2025 года. Документ унифицировал предоставление преференций производителям товаров и услуг из РФ и стран ЕАЭС, распространив их как на госзакупки (в рамках 44-го федерального закона), так и на закупки компаний с госучастием (223-й закон). Нацрежим устанавливает в числе прочего перечень иностранных товаров, работ и услуг, на закупку которых устанавливается либо полный запрет, либо ограничения. Также постановление регламентирует порядок предоставления преимуществ отечественным заявкам при наличии иностранных и фиксирует минимальные доли закупки товаров из РФ и ЕАЭС госкомпаниями в рамках 223-го федерального закона.