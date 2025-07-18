"Вкусвилл" приобрел три структуры IT-компании "Автомакон"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" приобрел три юрлица, входящих в группу "Автомакон", следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка по приобретению ООО "Автомакон", ООО "Даталаб", ООО "Фулстек" закрыта 17 июля.

Ритейлер сообщил, что эти структуры в течение последних десяти лет занимались развитием IT-технологий сети.

"Активы были приобретены для получения контроля над администрированием информационных систем, управления процессами разработки и возможности последующего получения синергии от объединения разработки в продуктовые команды", - приводятся в сообщении слова управляющего по IT "Вкусвилла" Дмитрия Апаршева.

Параметры сделки не уточняются.

Выручка ООО "Автомакон" по итогам 2024 году составляла 3,2 млрд рублей, чистая прибыль - 171,2 млн рублей, ООО "Фулстек" - 960,5 млн рублей и 214,1 млн рублей соответственно, ООО "Даталаб" - 524,8 млн рублей и 176,1 млн рублей соответственно.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 2 тысяч магазинов в 170 городах России. Более 97% товаров представлено под собственной торговой маркой.