"Вкусвилл" создал "дочку" для цифровой трансформации бизнес-процессов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" зарегистрировал ООО "Кибершеф", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Гендиректором стал Дмитрий Апаршев, управляющий по IT "Вкусвилла".

Представитель ритейлера сообщил "Интерфаксу", что компания учреждена для развития технологической инфраструктуры и цифровой трансформации бизнес-процессов.

"В рамках ее деятельности будет реализовываться комплекс мер по повышению операционной эффективности за счет внедрения передовых технологических решений, включая интеллектуальные системы управления и автоматизированные платформы", - говорится в сообщении компании.

Ожидается, что новая компания будет развивать партнерство с ведущими научными и технологическими центрами России, обеспечивая интеграцию разработок в практику бизнеса.

В июле "Вкусвилл" приобрел три юрлица, входящих в группу "Автомакон". До их покупки ритейлер в течение 10 лет сотрудничал с "Автомаконом" по вопросам развития IT-технологий сети.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Объединяет более 2 тыс. магазинов в 170 городах России. Свыше 97% товаров представлено под собственной торговой маркой.

Вкусвилл
