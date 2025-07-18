Биржевые цены на Аи-95 выросли на 3,65%, на Аи-92 - на 1,68% за неделю
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,65% - до 73910 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,68%, до 65589 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|14.07.2025
|15.07.2025
|% к пр. д.
|16.07.2025
|% к пр. д.
|17.07.2025
|% к пр. д.
|18.07.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|71306
|72088
|1,1
|72854
|1,06
|73648
|1,09
|73910
|0,36
|3,65
|Регуляр-92
|64508
|64824
|0,49
|65145
|0,5
|65402
|0,39
|65589
|0,29
|1,68
|ДТ-летнее
|58178
|57940
|-0,41
|58333
|0,68
|58587
|0,44
|58181
|-0,69
|0,01
|Мазут топочный
|22385
|22528
|0,64
|22620
|0,41
|23076
|2,02
|23392
|1,37
|4,5
|Авиатопливо
|71324
|71775
|0,63
|72254
|0,67
|72888
|0,88
|71872
|-1,39
|0,77
|СУГ
|12021
|12066
|0,37
|12508
|3,66
|13383
|7
|13719
|2,51
|14,13
Цены приведены по национальному индексу/