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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 3,65%, на Аи-92 - на 1,68% за неделю

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,65% - до 73910 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,68%, до 65589 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

14.07.202515.07.2025% к пр. д.16.07.2025% к пр. д.17.07.2025% к пр. д.18.07.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9571306720881,1728541,06736481,09739100,363,65
Регуляр-9264508648240,49651450,5654020,39655890,291,68
ДТ-летнее5817857940-0,41583330,68585870,4458181-0,690,01
Мазут топочный22385225280,64226200,41230762,02233921,374,5
Авиатопливо71324717750,63722540,67728880,8871872-1,390,77
СУГ12021120660,37125083,66133837137192,5114,13

Цены приведены по национальному индексу/

бензин Петербургская биржа
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