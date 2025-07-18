Биржевые цены на Аи-95 выросли на 3,65%, на Аи-92 - на 1,68% за неделю

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,65% - до 73910 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,68%, до 65589 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

14.07.2025 15.07.2025 % к пр. д. 16.07.2025 % к пр. д. 17.07.2025 % к пр. д. 18.07.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 71306 72088 1,1 72854 1,06 73648 1,09 73910 0,36 3,65 Регуляр-92 64508 64824 0,49 65145 0,5 65402 0,39 65589 0,29 1,68 ДТ-летнее 58178 57940 -0,41 58333 0,68 58587 0,44 58181 -0,69 0,01 Мазут топочный 22385 22528 0,64 22620 0,41 23076 2,02 23392 1,37 4,5 Авиатопливо 71324 71775 0,63 72254 0,67 72888 0,88 71872 -1,39 0,77 СУГ 12021 12066 0,37 12508 3,66 13383 7 13719 2,51 14,13

Цены приведены по национальному индексу/