Цена Аи-92 на бирже все ближе к отсечке обнуления демпфера, Аи-95 рвётся к рекордам 2023 г.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин, незначительно снизившиеся на прошлой неделе после совещания по вопросам топливного рынка у вице-премьера Александра Новака, на этой неделе развернулись вверх уже с понедельника и быстро отыграли предыдущее падение. Цена Аи-92 на бирже все ближе к психологической отсечке обнуления демпфера, стоимость Аи-95 подходит к рекордам 2023 года, когда на топливном рынке был глубокий ценовой кризис, разрешившийся тотальным запретом на экспорт нефтепродуктов из России.

По данным Петербургской биржи, индекс Европейской части России (он учитывается при расчете демпфера) по Аи-92 за минувшую неделю вырос на 2% и достиг на 18 июля 65202 руб./т. Стоимость Аи-95 за неделю поднялась на 4,7% и составляет 74093 руб./т., она уже превысила пики 2024 года и уверенно идет к абсолютному рекорду в 76797 руб./т. от августа 2023 года.

Участники топливного рынка не видят предпосылок к снижению биржевых цен, потому что остаются актуальными те проблемы, что вызвали рост стоимости в конце июня-начале июля. Первопричиной остается недостаточное предложение на бирже. Сезонный спрос на топливо будет повышаться до конца лета, НПЗ продолжат ремонты вплоть до "золотой" осени, а значит - бензинов на бирже больше не станет, и цены могут расти все выше и выше.

Возможно, сбить градус напряжения поможет полный запрет на экспорт. Сейчас он распространяется только на непроизводителей, при этом нефтяники имеют право экспортировать бензины.

Новак заявлял в минувшую пятницу, что власти обсуждают введение запрета на экспорт бензина для нефтекомпаний, решение будет зависеть от динамики котировок на бирже в ближайшие дни. Однако собеседники агентства на топливном рынке предполагают, что подобный запрет даст только передышку, поскольку в настоящее время экспорт бензинов незначительный и его разворот на внутренний рынок не даст серьезного увеличения объёмов на бирже.

Сами же нефтяники всерьез опасаются остаться без топливного демпфера по итогам августа или сентября. Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в стране слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер из бюджета за этот месяц не выплачивается. То есть нефтяники не получат демпфер, если в среднем за месяц цена Аи-92 (именно по нему считается демпфер) составит 66495 рублей за тонну, дизтоплива - 68640 руб./т. Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, когда нефтяники не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь.

Именно поэтому в последние дни в публичном поле активизировалась тема расширения порога отсечки по демпферу. Нефтекомпании предлагают повышение диапазона отклонения до 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Позиция Минфина - рост до 15% и 25% соответственно. Как компромиссный вариант предлагается двухэтапное повышение - сначала до 15% и 25% на период один-два года, потом до 20% и 30%. Финальное решение по очередной корректировке топливного демпфера - за правительством.

Между тем ситуация вокруг демпфера добавляют нервозности топливному рынку. Если порог отсечки будет повышен, то и потолок допустимого колебания биржевой стоимости топлива вырастет. А это спровоцирует новый скачок цен на Петербургской бирже, рассуждают собеседники агентства.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты", - отмечали ранее в ведомстве.