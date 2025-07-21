"Центральный телеграф" в I полугодии снизил выручку до 600,2 млн рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центральный телеграф" в I полугодии по РСБУ составила 600,2 млн рублей, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в отчетности оператора.

Доходы от услуг документальной связи составили 230,1 млн рублей (снижение на 1,5%), доступа в интернет - 177,2 млн рублей (-0,6%), телефонии - 108,7 млн рублей (-6,6%), присоединения и пропуска трафика - 27,2 млн рублей (-24,3%), аренды каналов - 27,1 млн рублей (-17,9%), инфраструктурных сервисов и услуг - 11,4 млн рублей (-5,5%), прочих нетелекоммуникационных услуг - 11,1 млн рублей (-42%), VPN - 7,3 млн рублей (-10,3%).

Прибыль от продаж "Центрального телеграфа" в январе-июне упала в 2,2 раза - до 25,9 млн рублей.

Расходы составили 574,3 млн рублей, сократившись на 0,9%. Крупнейшая статья расходов - на сети связи - выросла в I полугодии на 5,8%, до 174,9 млн рублей. Прочие операционные расходы составили 93,3 млн рублей, сократившись на 16,5%. Затраты, связанные с персоналом, снизились на 4,5% - до 58,5 млн рублей. Комиссионные отчисления составили 65,1 млн рублей, что почти на 14% меньше, чем за тот же период 2024 года.

В I полугодии компания получила чистую прибыль в размере 1,3 млн рублей против убытка в 13,8 млн рублей в январе-июне 2024 года.

В материалах компании также сообщается, что на годовом собрании акционеров в июне было принято решение выплатить дивиденды за 2024 год только на привилегированные акции в размере 0,224 рубля на бумагу на общую сумму 12,4 млн рублей.

"Центральный телеграф" предоставляет услуги телефонной связи (местной и внутризоновой), телеграфной связи, присоединения и пропуска трафика, передачи данных, телематические услуги связи в Москве и Московской области.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% обыкновенных акций.