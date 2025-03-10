"Центральный телеграф" сократил годовую выручку до 1,3 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центральный телеграф" в 2024 году составила 1,27 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем в 2023 году, говорится в бухотчетности оператора.

В том числе доходы от услуг телеграфной связи, передачи данных и телематических услуг составили 862 млн рублей (рост на 1%), местной телефонной связи - 201,6 млн рублей (снижение на 10,8%), присоединения и пропуска трафика - 114,9 млн рублей (снижение на 9,6%), внутризоновой телефонной связи - 40,2 млн рублей (снижение на 3,1%), доходы от сдачи активов в аренду - 23,6 млн рублей (снижение на 15%), от агентских услуг - 5,1 млн рублей (рост на 11%)

Прибыль от продаж снизилась в 4,5 раза - до 37,7 млн рублей.

Прибыль до налогообложения в 2024 году составила 171,1 млн рублей, что на 41,1% больше, чем в предыдущем году.

Себестоимость выросла на 9,1% - до 1,2 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 124,3 млн рублей, увеличившись на 55,7% по сравнению с 2023 годом.

"Центральный телеграф" предоставляет услуги телефонной связи (местной и внутризоновой), телеграфной связи, присоединения и пропуска трафика, передачи данных, телематические услуги связи в Москве и Московской области.

Уставный капитал составляет 221,6 млн рублей и разделен на 221,556 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% обыкновенных акций.