Рубль укрепился в паре с юанем в ожидании новостей о переговорах РФ и Украины

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос в ожидании новостей о третьем раунде прямых переговоров между российской и украинской делегациями, который может состояться в Стамбуле уже на этой неделе.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,857 руб., что на 8,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июля на 1,45 копейки, до 78,3274 руб., и увеличил курс евро на 43,17 копейки, до 91,5138 руб.

"Национальная валюта продолжает стабильную динамику, торгуясь в одном диапазоне с конца мая. По итогам прошлой недели, по данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара составил 78,31 рублей, а курс евро - 91,08 рублей. Китайский юань равен 10,93 рубля. На прошлой неделе ключевое движение в курсе национальной валюты произошло после появления новостей о согласовании 18-го пакета санкций ЕС. На этом фоне в пятницу курс рубля незначительно ослаб относительно мировых валют, максимальное снижение рубля составило 0,85% в паре CNY/RUB", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Москва подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине, предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть наш проект меморандума, есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными", - сказал Песков, добавив, что "предстоит большая дипломатическая работа".

Он отметил также, что изменений в российской переговорной команде нет. "С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе", - сказал Песков.

"Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров по Украине - ИФ). Как только будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - заключил пресс-секретарь президента.

Российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле, сообщает в понедельник издание Independent Turkce со ссылкой на источники. "Переговоры могут состояться в среду или четверг", - говорится в сообщении.

Ранее в российской переговорной группе подтвердили, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе. В 2025 году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник, участники рынка оценивают возможные последствия новых европейских санкций в отношении РФ и следят за переговорами США с Европейским союзом о торговой сделке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снижается на 0,78%, до $68,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 0,83%, до $65,5 за баррель.

В минувшую пятницу ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ, снизив установленный G7 "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Под санкции также подпали два китайских банка и ряд компаний, в ответ на что Пекин высказался против мер ЕС и пообещал предпринять все необходимые меры "для защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых институтов".

Тем временем СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы минимальные пошлины на импорт товаров из Европейского союза составляли 15-20%. В свою очередь страны ЕС могут уже на этой неделе согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено.

Ранее Трамп заявлял, что тарифы в отношении стран, не достигших договоренностей с США, вступят в силу с 1 августа.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 июля опустилась на 8 базисных пунктов - до 19,13% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяц уменьшились на 2 базисных пункта и в понедельник достигли 19,79% и 20,78% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 21,77% годовых.