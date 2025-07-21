Песков заявил, что на возможных переговорах РФ-Украина предстоит обмен мнениями по меморандумам

Эти документы пока являются абсолютно диаметрально противоположными, отметил представитель Кремля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Москва подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине, предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть наш проект меморандума, есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными", - сказал Песков, добавив, что "предстоит большая дипломатическая работа".

Он отметил также, что изменений в российской переговорной команде нет. "С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе", - сказал Песков.

"Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров по Украине - ИФ). Как только будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - заключил пресс-секретарь президента.

Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле - в среду или четверг.

Ранее в российской переговорной группе подтвердили, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.