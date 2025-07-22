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Brent подешевела до $68,5 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник в связи с растущими опасениями трейдеров, что торговые споры, в том числе, между США и Евросоюзом, приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, снижению спроса на энергоносители.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. Между тем, европейские страны на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено.

"Беспокойство в отношении перспектив спроса продолжает нарастать на фоне обострения торговой напряженности, особенно с учетом взаимных угроз пошлинами и приближения объявленного Вашингтоном дедлайна для вступления в силу пошлин 1 августа", - отмечает старший аналитик Philip Nova Приянка Сачдева.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $68,5 за баррель, что на $0,71 (1,03%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,07 (0,1%), до $69,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,66 (1%), до $65,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,1 (0,2%), до $65,95 за баррель.

"С приближением срока введения пошлин вероятность снижения цен на нефть увеличивается, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Прогнозы роста предложения нефти во второй половине года лишь способствуют усилению ожиданий спада на рынке".

Brent WTI США ЕС Дональд Трамп
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