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Brent остается в минусе и торгуется у $68,73 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе во вторник на фоне растущих опасений трейдеров, что торговые споры, в том числе, между США и Евросоюзом, приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, снижению спроса на энергоносители.

Надежды на заключение торгового соглашения между США и Евросоюзом ослабли после появления в СМИ информации о том, что Брюссель рассматривает более широкий набор возможных мер в случае введения Вашингтоном обещанных пошлин с 1 августа.

По данным источников Reuters в дипломатических кругах ЕС, все больше европейских стран, включая Германию, склоняются к использованию более жестких мер в связи со снижением перспектив достижения приемлемого торгового соглашения с США. Обсуждаемые меры, в частности, затрагивают сферу услуг США.

К 14:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,69%) до $68,73 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,71%), до $65,48 за баррель.

"Цены на нефть опускаются на фоне нарастающего напряжения между США и их партнерами в преддверии наступления дедлайна для введения пошлин", - говорится в обзоре аналитиков MUFG. Пессимистичный настрой инвесторов усугубляют ожидания роста предложения нефти во второй половине года, а также тот факт, что США пока не поддержали новые санкции ЕС против нефтяного сектора России, отмечают эксперты.

WTI Brent Евросоюз США
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