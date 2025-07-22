Минсельхоз сохраняет прогноз сбора зерна в 2025 г. на уровне не менее 135 млн т

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, несмотря на засуху в ряде крупных зернопроизводящих регионах, сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 135 млн тонн.

"Учитывая, что посевная в целом прошла без каких-то сильных сбоев, есть, конечно, сложности в погоде - в определенных регионах у нас засуха сильная, в определенных регионах нас заливает, мы не можем войти на уборку, но тем не менее пока мы сохраняем наш прогноз - 135 млн тонн зерновых всего и 88-90 млн тонн - пшеницы", - сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел во вторник в Чите.

Как отметила министр, под новый урожай заложена "достаточно неплохая база". "Порядка 46 млн га подтверждаем по площади сева под зерновыми культурами", - сказала она.

По ее словам, этому во многом способствует "довольно широкий спектр поддержки отрасли". В частности, предусмотрено 10 млрд рублей на поддержку зерноводства, в том числе 1,3 млрд рублей для Дальнего Востока. "Все деньги уже доведена до сельхозпроизводителей. Для регионов Сибири и Дальнего Востока сохранена погектарная поддержка в размере 780 млн рублей", - сказал Лут, напомнив, что для других регионов эта мера поддержки отменена.

Отдельно министр выделила значение льготного кредитования отрасли, которое назвала ключевой мерой поддержки "18,6 млрд рублей было выделено на сезонные полевые работы, и у нас темпы освоения идут быстрее, чем в прошлом году", - отметила она.

Говоря о поддержке российской селекции, Лут сообщила, что в прошлом году на элитное семеноводство и закупку семян, которые созданы в раках Федеральной научно-технической программы по АПК, выделено 24 млрд рублей. "И такие меры по прошлому году позволили увеличить в целом долю отечественных семян. "Например, по зерновым доля семян отечественной селекции увеличилась до 77,5%, почти на 6 п.п." - сообщила министр.