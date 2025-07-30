Минсельхоз России сохраняет прогноз экспортного потенциала зерна в 2025/26 сельхозгоду

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сохраняет прогноз экспортного потенциала зерна в 2025/26 сельхозгоду на уровне 54-55 млн тонн, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут.

"Несмотря на (имеющиеся сейчас - ИФ) погодные условия и ожидаемые погодные условия, Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы. Это позволит нам сохранить экспортный потенциал на уровне 54-55 млн тонн", - сказала она.

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