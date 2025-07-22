Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник снижается из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста рынка накануне на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля и переговоров по Украине, которые могут состояться во второй половине недели. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,4%, лидируют в откате акции "НОВАТЭКа" (-1,8%), "ММК" (-1,7%) и АФК "Система" (-1,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2809,57 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1129,81 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составляет 78,3274 руб. (+1,45 копейки).

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