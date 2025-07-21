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Лондон добавил в санкционные списки по России 135 танкеров

Лондон добавил в санкционные списки по России 135 танкеров
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Британские власти внесли в санкционные списки по России 135 судов, которые, по версии Лондона, связаны с РФ, говорится в заявлении МИД Британии.

"Новые санкции продолжают борьбу с операциями "теневого флота"; они направлены против 135 танкеров, которые являются частью флота, незаконно перевезшего с начала 2024 года груза на $24 млрд", - говорится в заявлении ведомства.

В заявлении отмечается, что эти ограничения последовали в то время, как ЕС и Британия снизили "потолок" цен на нефть российского происхождения.

На прошлой неделе стало известно, что в 18-й пакет антироссийских санкций были включены ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Кроме того, ЕС в рамках 18-го санкционного пакета снизил установленный G7 "потолок" цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель. Ранее в G7 установили "потолок" в $60 за баррель.

Со своей стороны Financial Times поясняло, что снижение "потолка" - в данном случае инициатива именно ЕС, так как на уровне G7 консенсуса по этому вопросу нет.

Великобритания
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