Окружной суд Гааги снял арест с активов Газпрома в Северном море

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Окружной суд Гааги снял арест с принадлежащих "Газпрому" акций Wintershall Noordzee B.V., сообщил суд.

В начале 2024 года компания "Газпром Интернэшнл Лимитед" запустила конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море. Планируется реализовать 50% в Wintershall Noordzee BV (WINZ) - совместном предприятии с Wintershall Dea, а также доли в консорциумах по разработке месторождений "Силлиманит" и "Вингейт". Однако процесс был остановлен из-за действий украинских истцов.

Компании "Славутич-Инвест" и "Жнива" сперва обратились в украинский суд за возмещением якобы понесенного ущерба от действий России, а затем предъявили претензии в голландский суд. Окружной суд Гааги 15 мая 2024 года наложил обеспечительный арест на принадлежащие "Газпрому" акции Wintershall Noordzee B.V. и связанные с ними доходы. "Газпром" не согласился с обоснованностью обеспечения в Нидерландах украинского иска и потребовал его отмены.

"Снятие ареста с акций Wintershall Noordzee имеет решающее значение, поскольку в противном случае "Газпром" не сможет продать и передать акции потенциальному покупателю, не имеющему связей с Российской Федерацией. Без продажи и передачи стоимость компании еще больше снизится, что поставит под угрозу энергетическую безопасность Нидерландов", - отмечается в решении.

Суд также обязал украинских истцов компенсировать судебные издержки в размере 2143 евро.