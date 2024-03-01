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"Газпром" продает активы в Северном море

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Компания "Газпром Интернэшнл Лимитед" запустила конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море. Соответствующий тендер размещен на Электронной торговой площадке Газпромбанка, сообщает "Газпром Интернэшнл".

Компания планирует продать свою 50% долю в Wintershall Noordzee BV (WINZ) - совместном предприятии с Wintershall Dea, и 100% акций в дочерней компании Gazprom International UK Limited, владеющей долей в консорциуме, участвующем в разработке газового месторождения Силлиманит. В периметр сделки также входит продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей компанией Gazprom UK Resources S.A. с долей участия в консорциуме, участвующем в разработке газового месторождения Вингейт. WINZ также владеет долями в консорциуме, участвующем в разработке газовых месторождений Силлиманит и Вингейт.

Открытые торги проходят в форме публичного предложения с начальной ценой в 344 млн евро и предельной - 159 млн евро.

Заявки принимаются до 31 мая, подведение итогов торгов назначено на 3 июня, а его объявление - на 6 июня.

"Газпром" стал акционером Wintershall Noordzee в 2015 году в рамках обмена активами с Wintershall. Газ с месторождений поступает в голландскую трубопроводную систему. Добытый природный газ поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам.

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