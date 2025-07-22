Поиск

Halliburton во II квартале снизила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале сократила чистую прибыль в 1,5 раза, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $472 млн, или 55 центов в расчете на акцию, по сравнению с $709 млн, или 80 центов на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась до $5,51 млрд против $5,833 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) снизились на 6,8% и составили $3,171 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 3,8%, до $2,339 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 55 центов на акцию при выручке в $5,41 млрд.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в минувшем квартале снизилась на 9% - до $2,26 млрд. Доходы от международных операций уменьшились на 3% и составили $3,25 млрд, в том числе в Латинской Америке - на 10,9%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 2,9%, в Европе, Африке и СНГ - выросли на 8,3%.

С начала 2025 года капитализация Halliburton упала на 22% (до $18,2 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил более 7%.

Halliburton США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики отмечают, что дисконт Urals под давлением нового "потолка" может подрасти на $2-3/барр.

Аналитики отмечают, что дисконт Urals под давлением нового "потолка" может подрасти на $2-3/барр.

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

МосБиржа 28 июля добавит еще 552 заблокированные иностранные акции на внебиржевые торги

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });