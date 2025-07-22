Halliburton во II квартале снизила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале сократила чистую прибыль в 1,5 раза, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $472 млн, или 55 центов в расчете на акцию, по сравнению с $709 млн, или 80 центов на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась до $5,51 млрд против $5,833 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) снизились на 6,8% и составили $3,171 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 3,8%, до $2,339 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 55 центов на акцию при выручке в $5,41 млрд.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в минувшем квартале снизилась на 9% - до $2,26 млрд. Доходы от международных операций уменьшились на 3% и составили $3,25 млрд, в том числе в Латинской Америке - на 10,9%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 2,9%, в Европе, Африке и СНГ - выросли на 8,3%.

С начала 2025 года капитализация Halliburton упала на 22% (до $18,2 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил более 7%.