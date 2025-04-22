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Halliburton в I квартале сократила чистую прибыль почти втрое

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. сократила чистую прибыль почти в три раза в первом квартале 2025 года, при этом ее выручка также уменьшилась, но оказалась выше прогноза аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $204 млн по сравнению с $606 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию понизилась до $0,24 с $0,68 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,6 на акцию, что совпало с прогнозом опрошенных FactSet аналитиков.

Квартальная выручка Halliburton уменьшилась до $5,417 млрд с $5,804 млрд годом ранее, превысив прогноз аналитиков $5,274 млрд.

Выручка в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) уменьшилась в первом квартале на 8%, до $3,12 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 6%, до $2,3 млрд.

Выручка компании от операций в Северной Америке в январе-марте снизилась на 12% - до $2,24 млрд.

В отчетном периоде Halliburton выкупила свои акции примерно на $250 млн.

Котировки акций Halliburton снижаются на 2,2% на предварительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 19,4% - до $18,89 млрд.

Halliburton
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