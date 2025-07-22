Принят закон о гарантированных кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятым требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения.

Законопроект № 684400-8 в июле 2024 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

К получателям кредитных каникул не будут относиться: компании, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%; лица, на которых уже действует льготный период по другим законам. Мотивом отказа в предоставлении каникул также может быть нахождение компании в процессе реорганизации или в процессе ликвидации.

Проценты в льготный период начисляются по-разному в зависимости от категории заемщика: для самозанятых, микропредприятий и малых предприятий проценты включаются в тело кредита каждый месяц, для средних предприятий - проценты уплачиваются ежемесячно, с включением в основной долг при просрочке более семи дней.

Дополнительно закреплена обязанность заемщика предоставить новое обеспечение в случае окончания срока действия независимой гарантии.

Правительство получит право устанавливать максимальные суммы кредитов, на которые распространяется этот механизм. На переходный период, т.е. до установления предельного размера правительством, лимиты составят: для микропредприятий - 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн рублей, для средних предприятий - 1 млрд рублей, для самозанятых - 10 млн рублей.

Также законопроект устанавливает, что решение о предоставлении кредитных каникул не может быть принято в отношении кредитов с несколькими заемщиками или кредиторами (например, синдицированные займы); займов, выданных в рамках госпрограмм, через государственные или некоммерческие МФО, а также МФО - субъекты МСП; кредитов, полученных банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами, ломбардными организациями, участниками игорного бизнеса.

Заемщик может воспользоваться кредитными каникулами в рамках этого закона не чаще одного раза в пять лет. Это правило действует как для текущего договора, так и для предыдущих, если они были прекращены и заменены новым. Заемщик не должен был менять условия ни по одному из договоров, заключенных в рамках такого соглашения. Таким образом, если в течение пятилетнего периода уже были предоставлены кредитные каникулы по инициативе заемщика, повторное обращение с аналогичным требованием будет невозможно.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года, его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных с 1 марта 2024 года.