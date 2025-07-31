Подписан закон о гарантированных кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятым требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения, документ размещен на официальном портале правовой информации.

К получателям кредитных каникул не будут относиться: компании, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%; лица, у которых уже действует льготный период по другим законам. Мотивом отказа в предоставлении каникул может быть нахождение компании в процессе реорганизации или ликвидации.

Проценты в льготный период начисляются по-разному в зависимости от категории заемщика: для самозанятых, микропредприятий и малых предприятий проценты включаются в тело кредита каждый месяц, для средних предприятий - проценты уплачиваются ежемесячно, с включением в основной долг при просрочке более семи дней.

Дополнительно закреплена обязанность заемщика предоставить новое обеспечение в случае окончания срока действия независимой гарантии.

Правительство РФ получает право устанавливать максимальные суммы кредитов, на которые распространяется этот механизм. На переходный период, то есть до установления предельного размера правительством, лимиты составят: для микропредприятий - 60 млн руб., для малых предприятий - 400 млн руб., для средних предприятий - 1 млрд руб., для самозанятых - 10 млн руб.

Закон устанавливает, что решение о предоставлении кредитных каникул не может быть принято в отношении кредитов с несколькими заемщиками или кредиторами (например, синдицированные займы); займов, выданных в рамках госпрограмм, через государственные или некоммерческие МФО, а также МФО - субъекты МСП; кредитов, полученных банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами, ломбардными организациями, участниками игорного бизнеса.

Заемщик может воспользоваться кредитными каникулами в рамках этого закона не чаще одного раза в пять лет. Это правило действует как для текущего договора, так и для предыдущих, если они были прекращены и заменены новым. Заемщик не должен был менять условия ни по одному из договоров, заключенных в рамках такого соглашения. Таким образом, если в течение пятилетнего периода уже были предоставлены кредитные каникулы по инициативе заемщика, повторное обращение с аналогичным требованием будет невозможно.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 г., его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных с 1 марта 2024 г.