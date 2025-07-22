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"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 22 июля начинает расчет и публикацию индекса создания стоимости, сообщила площадка. торговой площадки.

Код индекса - MVBI. В базу его расчета вошли акции шести эмитентов - МосБиржи, МКПАО "ЭН+ ГРУП", SFI ("ЭсЭфАй"), "Европлана", МТС-банка и ПАО "Промомед".

Индекс разработан в рамках программы создания акционерной стоимости - совместной инициативы Банка России и МосБиржи, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских публичных компаний, увеличение их акционерной стоимости и поддержку лучших корпоративных практик.

"Банк России рассматривал несколько десятков компаний из финансового и нефинансового секторов для участия в программе. По результатам рассмотрения заявок отбор прошли несколько эмитентов, демонстрирующих необходимое институциональное качество. Надеемся, что из них вырастет новое поколение "голубых фишек" - компаний, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления и заинтересованы в росте своей инвестиционной привлекательности ", - отметила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева.

Решение о включении акций в индекс принимается комитетом, состоящим из представителей МосБиржи, ЦБ и АКРА. Комитет оценивает корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели. Подтверждать статус участника программы необходимо минимум раз в год.

Участвовать в программе могут эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга МосБиржи.

"Программа предоставит новые возможности профессиональным управляющим для развития индексных продуктов и может привлечь дополнительные средства на российский рынок акций", - добавила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти "Московской биржи" Елена Курицына.

Новые акции включаются в базу расчета индекса после получения соответствующей рекомендации от комитета программы. Пересчет параметров базы расчета будет происходить один раз в квартал.

SFI Банк России Европлан Мосбиржа МТС-банк Елена Курицына Екатерина Абашеева
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