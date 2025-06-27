Поиск

Мосбиржа с июля начнет расчет и публикацию индекса климатической устойчивости нефинансовых компаний

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 июля начинает расчет и публикацию индекса климатической устойчивости нефинансовых компаний ICLIMATE, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Новый индикатор - рыночный ориентир среди компаний, которые активно запускают климатические инициативы и придают особое значение своему влиянию на экологическую обстановку. Он поможет инвесторам выбирать соответствующие акции для своих портфелей и более ответственно подходить к вложениям капитала.

В состав климатического индекса вошли акции 34 эмитентов из базы расчета индекса широкого рынка, вес каждой не превышает 15%.

База расчета индекса ICLIMATE будет формироваться один раз в год, пересчет параметров базы расчета - один раз в квартал. Периодичность расчета - один раз в день по итогам основной торговой сессии фондового рынка Мосбиржи.

В основу индекса заложен рейтинг климатической устойчивости компаний, который разработан Московской биржей в партнерстве с консалтинговой компанией "КарбонЛаб". В рейтинг включаются компании - лидеры ESG-повестки с выстроенной системой климатического менеджмента, контролирующие свой углеродный след, а также климатические риски.

Эмитенты оцениваются по 64 показателям, сгруппированным в девять блоков, включающих учет выбросов и поглощения парниковых газов, оценку рисков низкоуглеродного перехода, меры по адаптации к изменению климата и другие направления. Показатели имеют разный вес, и по результатам оценки компания получает рейтинг климатической устойчивости от минимального (F) до максимального (AA). В базу расчета индекса ICLIMATE вошли акции компаний с рейтингами от E до AА.

Директор по развитию индексных продуктов "Московской биржи" Сергей Голованев, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что в линейке действующих ESG-индексов биржи ICLIMATE стал уже шестым.

"Однако это первый индикатор, рассчитываемый нами по собственной методологии. В ней мы использовали уникальный подход, который учитывает не только общепринятые ESG-параметры, но и специфические климатические риски и возможности для российских компаний", - отметил он.

В дополнение к ценовому индексу ICLIMATE будет рассчитываться индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний полной доходности (код - ICLIMATETR).

Московская биржа Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Банк России вступился за таргет в 4% на фоне критики нетерпимости к инфляции

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

Акционеры "Норникеля" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

РФ заинтересована поставлять в Турцию СПГ, готова инвестировать в ее газовый рынок

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });