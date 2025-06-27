Мосбиржа с июля начнет расчет и публикацию индекса климатической устойчивости нефинансовых компаний

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 июля начинает расчет и публикацию индекса климатической устойчивости нефинансовых компаний ICLIMATE, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Новый индикатор - рыночный ориентир среди компаний, которые активно запускают климатические инициативы и придают особое значение своему влиянию на экологическую обстановку. Он поможет инвесторам выбирать соответствующие акции для своих портфелей и более ответственно подходить к вложениям капитала.

В состав климатического индекса вошли акции 34 эмитентов из базы расчета индекса широкого рынка, вес каждой не превышает 15%.

База расчета индекса ICLIMATE будет формироваться один раз в год, пересчет параметров базы расчета - один раз в квартал. Периодичность расчета - один раз в день по итогам основной торговой сессии фондового рынка Мосбиржи.

В основу индекса заложен рейтинг климатической устойчивости компаний, который разработан Московской биржей в партнерстве с консалтинговой компанией "КарбонЛаб". В рейтинг включаются компании - лидеры ESG-повестки с выстроенной системой климатического менеджмента, контролирующие свой углеродный след, а также климатические риски.

Эмитенты оцениваются по 64 показателям, сгруппированным в девять блоков, включающих учет выбросов и поглощения парниковых газов, оценку рисков низкоуглеродного перехода, меры по адаптации к изменению климата и другие направления. Показатели имеют разный вес, и по результатам оценки компания получает рейтинг климатической устойчивости от минимального (F) до максимального (AA). В базу расчета индекса ICLIMATE вошли акции компаний с рейтингами от E до AА.

Директор по развитию индексных продуктов "Московской биржи" Сергей Голованев, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что в линейке действующих ESG-индексов биржи ICLIMATE стал уже шестым.

"Однако это первый индикатор, рассчитываемый нами по собственной методологии. В ней мы использовали уникальный подход, который учитывает не только общепринятые ESG-параметры, но и специфические климатические риски и возможности для российских компаний", - отметил он.

В дополнение к ценовому индексу ICLIMATE будет рассчитываться индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний полной доходности (код - ICLIMATETR).