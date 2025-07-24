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Tesla во II квартале сократила выручку на 12%, чистую прибыль - на 16%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократил выручку и чистую прибыль во втором квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались хуже ожиданий рынка.

Как говорится в презентации компании для акционеров, ее чистая прибыль в апреле-июне 2025 года сократилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,17 млрд, или $0,33 в расчете на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,4 на акцию, что оказалось хуже консенсус-прогноза опрошенных LSEG экспертов на уровне $0,43 на акцию.

Квартальная выручка Tesla уменьшилась на 12% - до $22,45 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $22,74 млрд.

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Валовая рентабельность составила 17,2% по сравнению с 18% годом ранее и 16,3% в первом квартале.

Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 16% - до $16,6 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - на 7%, до $2,79 млрд.

Поставки электромобилей во втором квартале снизились на 13% относительного того же периода прошлого года, до 384,122 тыс. единиц. Производство автомобилей Tesla за этот период оставалось примерно на уровне предыдущего года - 410,244 тыс.

Свободный денежный поток в минувшем квартале сократился в 9 раз - до $146 млн с $1,34 млрд годом ранее. В первом квартале показатель составлял $664 млн.

Акции Tesla подешевели на 4,4% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности.

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