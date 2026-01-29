Поиск

Tesla в IV квартале сократила чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократил выручку в четвертом квартале 2025 года на 3%, а его чистая прибыль упала более чем в 2,5 раза, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

В отчетный период выручка компании составила $24,9 млрд против $25,7 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $840 млн, или $0,24 в расчете на акцию, против $2,13 млрд, или $0,6 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась на 17%, до $0,5 на бумагу. В сообщении компании отмечается, что данные по прибыли за предыдущий год были скорректированы в связи с внедрением нового стандарта учета криптовалютных активов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что скорректированная прибыль составит $0,45 на акцию при выручке на уровне $24,7 млрд.

Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 11%, до $17,7 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - выросла на 25%, до $3,8 млрд.

Свободный денежный поток в минувшем квартале снизился до $1,42 млрд с $2,03 млрд годом ранее и $3,99 млрд в третьем квартале.

Поставки электромобилей компании в четвертом квартале упали на 16%, до 418,227 тыс. единиц. Производство автомобилей Tesla за отчетный период снизилось на 5%, до 434,358 тыс.

За последние 12 месяцев капитализация Tesla выросла на 7,8%.

Tesla США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

 "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

 Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });