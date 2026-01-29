Tesla в IV квартале сократила чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократил выручку в четвертом квартале 2025 года на 3%, а его чистая прибыль упала более чем в 2,5 раза, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

В отчетный период выручка компании составила $24,9 млрд против $25,7 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $840 млн, или $0,24 в расчете на акцию, против $2,13 млрд, или $0,6 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась на 17%, до $0,5 на бумагу. В сообщении компании отмечается, что данные по прибыли за предыдущий год были скорректированы в связи с внедрением нового стандарта учета криптовалютных активов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что скорректированная прибыль составит $0,45 на акцию при выручке на уровне $24,7 млрд.

Выручка компании в автомобильном сегменте уменьшилась на 11%, до $17,7 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - выросла на 25%, до $3,8 млрд.

Свободный денежный поток в минувшем квартале снизился до $1,42 млрд с $2,03 млрд годом ранее и $3,99 млрд в третьем квартале.

Поставки электромобилей компании в четвертом квартале упали на 16%, до 418,227 тыс. единиц. Производство автомобилей Tesla за отчетный период снизилось на 5%, до 434,358 тыс.

За последние 12 месяцев капитализация Tesla выросла на 7,8%.