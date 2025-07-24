Рубль утром в четверг слегка опускается в паре с юанем

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в четверг. Рубль слегка опускается, отыгрывая как итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле, так и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 1,65 коп. - до 10,9605 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России в пятницу будет выбирать между шагами снижения ключевой ставки на 100, 200 и 300 базисных пунктов - до 19%, 18% или даже 17% годовых, считают аналитики. Большинство экспертов полагает, что в итоге регулятор выберет середину и снизит ставку на 200 базисных пунктов.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России за неделю с 15 по 21 июля до 0,05% после роста на 0,02% с 8 по 14 июля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года. Годовая инфляция в РФ на 21 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Третий раунд переговоров РФ и Украины

Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга, заявил глава переговорной группы РФ в Стамбуле Владимир Мединский. "Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле по итогам третьего раунда переговоров с Украиной. Он добавил, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп".

Мединский также выразил надежду, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. "Мы надеемся, что будет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

По словам Мединского, для возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл. "Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.

Цены на нефть

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг на данных о запасах топлива в США и надеждах на заключение торгового соглашения между Штатами и Европейским союзом. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве поднялась на 0,83%, до $69,08 за баррель. В среду эти контракты подешевели на 8 центов, до $68,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,92%, до $65,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 6 центов, до $65,25 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тыс. баррелей.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, позиции рубля в среду существенно не изменились: несмотря на утреннее оживление спроса на валюту, отразившееся в росте оборотов, по итогам дня курсы не удержались на внутридневных максимумах и вернулись на прежние уровни, в частности, биржевой курс юаня остался вблизи отметки 10,9 рубля. "Не видим поводов для повышения волатильности валютных курсов и сегодня. По-прежнему рассчитываем, что ввиду консолидации нефтяных котировок и отсутствия значимых геополитических вводных, а также приближения даты налоговых выплат (28 июля), юань сможет продолжить движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. На следующей неделе, учитывая сезонность, способствующую усилению спроса импортеров, рассчитываем на более уверенные попытки китайской валюты начать фазу отскока, с выходом выше 11 рублей", - полагает Локтюхов.